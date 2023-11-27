В Україні триває серйозна конкуренція у виробництві безпілотників. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна могла випускати дрони з метою тестування.

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Чому зростає конкуренція

Українські БпЛА спершу тестують на полігонах, а потім в бойових умовах. Відповідно, за словами Мусієнка, дрони дальністю тисячу кілометрів можуть скеровувати хіба що на Росію. Адже важливо з'ясувати, чи досягне цілі дрон, наскільки він вразливий для засобів ворожої ППО – все це можна зробити тільки за допомогою таких запусків.

Сьогодні з'являється дедалі більше виробників, які готові створювати безпілотники такої дальності. Україна не може використовувати для таких атак західне озброєння, адже дає відповідні зобов'язання. Однак треба якось вражати російські військові об'єкти й для цього знайшли рішення – дрони українського виробництва.

"Наскільки мені відомо, перед виробниками стоять певні завдання: дрони мають відповідати технічним умовам, мовиться про дальність, бути менш вразливими для засобів РЕБ, ППО, і щоб була змога виготовляти не менше 100 одиниць на місяць. Конкуренція триває і це дуже добре, бо потрібно застосовувати той БпЛА, який найефективніший і демонструє найкращі результати", – розповів Олександр Мусієнко.

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Чи була на дронах вибухівка

Якщо БпЛА використовували з метою тестування, то вибухівки могло й не бути. Варто згадати про випадки збиття дронів в окупованому Криму, які летіли з українського боку, але не вибухали або просто падали в море.

Так відбувалося, бо це могла бути розвідка засобів ППО ворога, перевірка чи виконання інших завдань для того, щоб створити можливість діяти ефективніше,

– підкреслив Мусієнко.

Він додав, що у Криму ми вже пройшли етап, коли близько двох місяців просто завдавали ударів. Якщо ефективність було 30 – 40% – це вважалося успіхом і нормальним показником. Потім завдяки роботі цих дронів стало можливим застосовувати інші види озброєння, зокрема ракети й вражати засоби ППО російських військ, а згодом і більш важливі об'єкти. Тому все має чітку послідовність і йде за планом.

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