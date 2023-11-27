Офіційно влада вирішила не повідомляти цю інформацію – певно, щоб краще спалося. Вони класично заявили, нібито всі безпілотники "успішно" збила ППО.

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Вибухи біля Москви

Пропагандистські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що вночі 26 листопада у Підмосков'ї горіла казарма Кантемирівської дивізії.

Внаслідок нічної атаки безпілотників у неділю один із БпЛА потрапив у вікно 4 поверху п'ятиповерхової казарми 275 самохідно-артилерійського полку Кантемирівської дивізії у Наро-Фомінську,

– пишуть російські ЗМІ.

Пожежа виникла на території площею 20 квадратних метрів. Також уламки одного із збитих безпілотників упали на дах адміністративної будівлі дивізії. За попередньою інформацією, ніхто нібито не постраждав.

Мер Москви тієї ночі заявляв про спробу масованої атаки Росії безпілотниками. Він стверджував, що ППО збила дрони у районі Наро-Фомінська та Одинцовському міському окрузі – вони нібито летіли на Москву. Також він заявив про "успішну роботу" по БпЛА в Подольську.

Деталі масованої атаки на Росію