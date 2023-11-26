Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі російські фахівці з'ясовують, що саме це могли бути за безпілотні літальні апарати, передає 24 Канал.

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Росіяни вивчають, що за безпілотники їх атакували

Російські пропагандисти розповіли, що територію біля багатоповерхівки на Новомосковській вулиці у Тулі оточили після чергової атаки невідомими безпілотниками. Наразі там працюють російські спецслужби.

Окупанти зазначили, що за однією з версій, Тулу атакували дронами, зробленими за типом "летючого крила", через що вони схожі зі сумнозвісною російською "Гєранью" (та сама модель, що й іранський "Шахед" – 24 Канал).

Росіяни вивчають нові безпілотники, якими їх атакували вночі і вранці / Фото з російських телеграм-каналів

Зрештою пропагандисти зазначили, що цей новий безпілотник не має нічого спільного з безпілотним літальними апаратами UJ-22 та "Бобрами".

Крім того, у міноборони Росії відзвітувалися, що вранці буцімто збили ще 4 дрони над територією Брянської, Смоленської та Тульської областей. Так, загальна кількість "збитих" безпілотників сягнула 24 одиниці.

У Росії вночі було тривожно