Об этом сообщают российские СМИ. В настоящее время российские специалисты выясняют, что именно это могли быть беспилотными летательными аппаратами, передает 24 Канал.
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Россияне изучают, что за беспилотники их атаковали
Российские пропагандисты рассказали, что территорию у многоэтажки на Новомосковской улице в Туле оцепили после очередной атаки неизвестными беспилотниками. Там работают российские спецслужбы.
Оккупанты отметили, что по одной из версий, Тулу атаковали дронами, сделанными по типу "летучего крыла", из-за чего они схожи с печально известной российской "Геранью" (та же модель, что и иранский "Шахед" – 24 Канал).
Россияне изучают новые беспилотники, которыми их атаковали ночью и утром / Фото из российских телеграм-каналов
В конце концов, пропагандисты отметили, что этот новый беспилотник не имеет ничего общего с беспилотным летательными аппаратами UJ-22 и "Бобрами".
Кроме того, в минобороны России отчитались, что утром вроде бы сбили еще 4 дрона над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Так, общее количество "сбитых" беспилотников достигло 24 единиц.
В России ночью было тревожно
- В нескольких регионах России ночью 26 ноября раздались громкие взрывы. Так, очевидцы рассказывали о "сбивании неизвестных дронов" в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях.
- Из-за беспилотников в Москве приостановили работу два московских аэропорта: Внуково и Домодедово. Там самолеты находились в зоне ожидания.
- В результате атаки в Туле было попадание в многоэтажку. Российские пропагандисты сообщали, что пострадал один человек.
- Уже утром 26 ноября взрывы в Туле продолжились, количество которых достигало около 5 единиц. В сети показывали, как дроны летали в небе над страной-агрессором, а также следы от работы пресловутой российской противовоздушной обороны.