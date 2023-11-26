Об этом сообщают российские СМИ. В настоящее время российские специалисты выясняют, что именно это могли быть беспилотными летательными аппаратами, передает 24 Канал.

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Россияне изучают, что за беспилотники их атаковали

Российские пропагандисты рассказали, что территорию у многоэтажки на Новомосковской улице в Туле оцепили после очередной атаки неизвестными беспилотниками. Там работают российские спецслужбы.

Оккупанты отметили, что по одной из версий, Тулу атаковали дронами, сделанными по типу "летучего крыла", из-за чего они схожи с печально известной российской "Геранью" (та же модель, что и иранский "Шахед" – 24 Канал).

Россияне изучают новые беспилотники, которыми их атаковали ночью и утром / Фото из российских телеграм-каналов

В конце концов, пропагандисты отметили, что этот новый беспилотник не имеет ничего общего с беспилотным летательными аппаратами UJ-22 и "Бобрами".

Кроме того, в минобороны России отчитались, что утром вроде бы сбили еще 4 дрона над территорией Брянской, Смоленской и Тульской областей. Так, общее количество "сбитых" беспилотников достигло 24 единиц.

В России ночью было тревожно