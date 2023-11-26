Об этом сообщают российские СМИ. В регионе также "работала российская противовоздушная оборона", информирует 24 Канал.
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В Туле снова слышали взрывы
По словам очевидцев, громкие звуки в российской Туле раздались около 8 часов 34 минут. Впоследствии количество взрывов увеличилось до 5.
В Туле раздавались новые взрывы: смотрите видео
Пользователи сети рассказали, что на небе над городом страны-агрессора заметили новые неизвестные беспилотники. В конце концов, по ним начала работать российская противовоздушная оборона.
В Туле "работает" российская ПВО: смотрите видео
Российские пропагандисты также не сторонились обвинять в атаке на Тулу "украинских военных". Оккупанты говорили, что якобы сбили 2 дрона, а всего в небе заметили 5 или 6 неизвестных летательных аппаратов.
Россияне "сбивают" дроны в Туле: смотрите видео
В сети пользователи жалеют "бедненьких жителей Тулы, страдающих от взрывов". Некоторые слышали настолько мощные взрывы, что не сдерживались в высказываниях и использовали инвективную лексику.
Россияне реагируют на взрывы в Туле / Фото с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"
Жители Тулы зафиксировали беспилотники в небе: смотрите видео
Пока неизвестно, есть ли в городе пострадавшие в результате вражеской атаки. Кроме того, оккупанты не сообщали, получили ли повреждения здания в Туле.
В нескольких регионах России было шумно ночью
- Ночью 26 ноября в нескольких регионах России раздались мощные взрывы. Так, российские пропагандисты сообщали о "сбивании неизвестных дронов" в Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях.
- В российском минобороны заявили, что всего за ночь якобы сбили около 11 неизвестных летательных аппаратов. В то же время некоторые беспилотники печально известное российское ПВО все же пропустило, поэтому в Туле было попадание в многоэтажку, в результате чего пострадал один человек.
- Кроме того, из-за беспилотников в Москве приостановили работу два московских аэропорта: Внуково и Домодедово. Там самолеты находились в зоне ожидания.