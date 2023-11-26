Об этом сообщают российские СМИ. В регионе также "работала российская противовоздушная оборона", информирует 24 Канал.

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В Туле снова слышали взрывы

По словам очевидцев, громкие звуки в российской Туле раздались около 8 часов 34 минут. Впоследствии количество взрывов увеличилось до 5.

В Туле раздавались новые взрывы: смотрите видео

Пользователи сети рассказали, что на небе над городом страны-агрессора заметили новые неизвестные беспилотники. В конце концов, по ним начала работать российская противовоздушная оборона.

В Туле "работает" российская ПВО: смотрите видео

Российские пропагандисты также не сторонились обвинять в атаке на Тулу "украинских военных". Оккупанты говорили, что якобы сбили 2 дрона, а всего в небе заметили 5 или 6 неизвестных летательных аппаратов.

Россияне "сбивают" дроны в Туле: смотрите видео

В сети пользователи жалеют "бедненьких жителей Тулы, страдающих от взрывов". Некоторые слышали настолько мощные взрывы, что не сдерживались в высказываниях и использовали инвективную лексику.



Россияне реагируют на взрывы в Туле / Фото с телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Жители Тулы зафиксировали беспилотники в небе: смотрите видео

Пока неизвестно, есть ли в городе пострадавшие в результате вражеской атаки. Кроме того, оккупанты не сообщали, получили ли повреждения здания в Туле.

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