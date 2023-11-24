Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, проблемы с энергетической инфраструктурой оккупантов могут быть завершены в случае отключения военных объектов от гражданской электросети.
Смотрите также Будет комплексный план по мобилизации, – Зеленский анонсировал важные изменения
Почему российская инфраструктура является легальной целью
В Московской области сконцентрировано большое количество объектов военно-промышленного комплекса, центров принятия решений и конструкторских бюро. И все они используют электросеть для гражданской инфраструктуры.
"Соответственно, это делает электросеть (Московской области – 24 Канал) легальной военной целью. И до нее достаточно легко добраться, потому что Россия не думала, что мы будем ее уничтожать", – отметил Свитан.
Роман Свитан о взрывах на российских энергетических объектах: смотрите видео
Да и вообще прикрыть все объекты энергетической инфраструктуры Россия просто не сможет, особенно – в районе Москвы. Для того чтобы снабжать электроэнергией российскую столицу, невозможно сосредоточить все объекты электроснабжения в одном месте.
"Теперь в России все будет пылать значительно чаще, и россиянам не стоит спрашивать, "за что?" – отключайте свои военные объекты от гражданской электросети, и тогда никто не будет палить ваши подстанции", – обратился к россиянам военный эксперт.
К каким российским объектам уже пришел "хлопок"
- 23 ноября в 6 километрах от Москвы взорвалась подстанция, после чего электроэнергия исчезла в более чем 10 близлежащих поселках. Этот момент был зафиксирован на видео местных жителей.
- Перед тем 19 и 20 ноября в Москве также происходили непонятные пожары в непредсказуемых местах. Жителям Москвы, видя всю реальность угроз, не остается ничего, кроме крепкой брани для самозащиты.
- Также в течение ноября "прилетало" и во всевозможные военные объекты по всей России: в военную часть в Краснодаре, склад оружия в Волгограде, Тамбовский пороховой завод, Брянский химический завод.