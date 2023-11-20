Уверяет в этом городской голова Москвы Сергей Собянин. Он сообщил жителям российской столицы, что на нее якобы летел БПЛА, и что его сбила ПВО.

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Говорят, упал на трассу

Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– говорит Собянин.

В местных СМИ выложили видео. Одно из них демонстрирует момент сбивания БПЛА в подмосковском Электростале. На ролике, снятом камерами видеонаблюдения, можно услышать, как по дрону будто работает ПВО. Говорят, что он летел в Москву с востока, пытаясь обходить зоны противовоздушной обороны.

Камеры наблюдения зафиксировали взрыв беспилотника: смотрите видео

Е***уться, н***й, н***я себе дрон упал. Смотри, н***й. Прямо на трассу, е***ь, на аварийку все встали. Пи***ц. Все горит вокруг. Е***уться. Взгляни, какой дым,

– говорит пораженный очевидец.

Внимание! Очень много ненормативной лексики. Россияне просто иначе не могут выражать своего изумления.

Очевидцы сняли место падения дрона под Москвой: смотрите видео

Собственно, после полуночи 19 ноября Сергей Собянин рассказывал, что силы ПВО в Богородском городском округе якобы предотвратили атаку беспилотника в Москву. Он и тогда уверял, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. И что на месте работают экстренные службы.

Если не дроны, то ураган