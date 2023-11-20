Уверяет в этом городской голова Москвы Сергей Собянин. Он сообщил жителям российской столицы, что на нее якобы летел БПЛА, и что его сбила ПВО.
Читайте также Два направления работы: Маломуж объяснил активизацию атак Украины беспилотниками
Говорят, упал на трассу
Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,
– говорит Собянин.
В местных СМИ выложили видео. Одно из них демонстрирует момент сбивания БПЛА в подмосковском Электростале. На ролике, снятом камерами видеонаблюдения, можно услышать, как по дрону будто работает ПВО. Говорят, что он летел в Москву с востока, пытаясь обходить зоны противовоздушной обороны.
Камеры наблюдения зафиксировали взрыв беспилотника: смотрите видео
Е***уться, н***й, н***я себе дрон упал. Смотри, н***й. Прямо на трассу, е***ь, на аварийку все встали. Пи***ц. Все горит вокруг. Е***уться. Взгляни, какой дым,
– говорит пораженный очевидец.
Очевидцы сняли место падения дрона под Москвой: смотрите видео
Собственно, после полуночи 19 ноября Сергей Собянин рассказывал, что силы ПВО в Богородском городском округе якобы предотвратили атаку беспилотника в Москву. Он и тогда уверял, что разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет. И что на месте работают экстренные службы.
Если не дроны, то ураган
- Так, 19 ноября мощный ураган прошелся по Сибири. Больше всего досталось городам в Алтайском крае, Кемеровской, Омской и Новосибирской областях. Также непогода наделала беды в Красноярске.
- Там ветер достигал скорости в 35 метров в секунду. Стихия буквально сносила крыши домов, столбы, деревья, а также переворачивала автомобили.
- В результате непогоды в 33 населенных пунктах в Сибирском регионе пропал свет. Также наблюдаются проблемы с отоплением. Кроме того, местные власти заявляют, что в ближайшее время ожидать улучшения погодных условий не стоит. Ветер усилится, а также начнет засыпать еще и снегом.