Об атаке неизвестных беспилотников заявляют российские пропагандисты. По их словам, завод в течение последних дней якобы уже трижды попадал под атаку, сообщает 24 Канал.

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Россияне жалуются на "атаку дронов"

Оккупанты заявили, что Брянский химический завод имени 50-летия СССР пытались атаковать неизвестные беспилотники. К слову, это один из самых больших заводов в регионе.

Россияне жалуются, что за последние две недели дроны якобы пытались атаковать предприятие трижды – 11, 16 и 21 ноября. Традиционно во всем оккупанты обвиняют Украину и ВСУ.

Пропагандисты утверждают, что все беспилотники вроде бы сбили над химзаводом. Конечно, о повреждениях или разрушениях не сообщали в сети. Впрочем, российские телеграм-каналы заявляют о "незначительных повреждениях" крыши и стен.

К слову, вышеупомянутый завод хоть и "химический", впрочем, занимается производством оружия и боеприпасов. Кроме того, в сети можно найти информацию, которую на предприятии производят сейсмические заряды, шашки-детонаторы, скважино-шпуровые заряды и аммониты.

В Подмосковье второй день подряд горят электроподстанции

В ночь на 23 ноября в Подмосковье было тревожно. В подмосковном Лыткарино местные жители заявляли, что слышали взрыв. После этого в небе увидели зарево, а в ряде населенных пунктов – исчез свет.

Официально местные власти никак не прокомментировали события в Подмосковье. Впрочем, местные жители заявили, что причина зарева – пожар на электроподстанции. Почему возникло возгорание – неизвестно.

В ночь на 24 ноября в Московской области снова вспыхнула электроподстанция. На этот раз тревожно находилось в подмосковном Люблино. Ячейкой пожара стало сооружение трансформатора. Пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Впрочем, местные жители предполагают, что могло произойти короткое замыкание.

Спасатели заявили, что укрощение огня затруднено. Это связано с высотой постройки – около 20 метров.