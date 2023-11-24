Крайне сложно понять, что именно послужило причиной этих пожаров. Так, в ночь на 24 ноября горели электроподстанции под Москвой в Люблино.
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Мог загореться трансформатор
По имеющейся информации, пожар вспыхнул на территории московской электроподстанции "Чагино", что в Люблино. Заметим, что когда-то это был город в Московской области, а с 1960 года он стал частью российской столицы.
Как пишут росСМИ, очагом пожара стало сооружение трансформатора. Пламя раскинулось на площадь в 200 квадратных метров. В небо вздымался густой чёрный дым.
Чтобы обуздать пламя, на электростанции выключили свет в трансформаторе. По состоянию на 5 утра, пожар не утихал. Правда, россияне уверяют, что объект транзитный. Мол, на инфраструктуру самой Москвы он никак не влияет.
На электроподстанции может гореть трансформатор: смотрите видео
В то же время российские СМИ пишут, что тушение огня усложнено. И связано это с высотой постройки – около 20 метров.
Позже росСМИ написали, что причиной пожара на электроподстанции могло стать короткое замыкание. Известно, что пожар вспыхнул около 04:30. Говорят, никто не пострадал. В то же время пламя перекинулось на резервуар с топливом вместимостью 120 тонн. Пожар уже был ликвидирован.
Заметим, что в предыдущую ночь загорелась электроподстанция под Москвой. Если в этот раз можно любоваться ярким пламенем и сильным дымом, то тогда – ярким заревом в небе.
Жители слышали "хлопок"
- Как пишут местные телеграм-каналы, произошло это в подмосковном Литкарино. Там увидели яркое зарево. Позже в ряде населенных пунктов просто исчез свет.
- Согласно имеющейся информации, что-то произошло на электроподстанции около часа ночи. Говорят, по неизвестным причинам загорелся этот объект.
- Интересно, что в чатах жители не пишут о взрыве. Но отмечают, что был "хлопок". И что он сопровождался ярким заревом. И уже после этого часть города осталась без света. Говорят, что отсутствует электроэнергия в более чем 10 населенных пунктах поблизости.