Вкрай складно збагнути, що саме стало причиною цих пожеж. Але може констатувати, що палають електропідстанції під Москвою вкрай красиво. Так, у ніч проти 24 листопада палало у Любліно.

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Міг спалахнути трансформатор

За наявною інформацією, пожежа спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно", що у Любліно. Зауважимо, що колись це було місто в Московській області, а з 1960 року воно стало частиною російської столиці.

Як пишуть росЗМІ, осередком пожежі стала споруда трансформатора. Полум'я розкинулося на площу 200 квадратних метрів. У небо здіймався густий чорний дим.

Щоб приборкати полум'я, на електростанції вимкнули світло в трансформаторі. Станом на 5 ранку, пожежа не вщухала. Правда, росіяни запевняють, що об'єкт транзитний. Мовляв, на інфраструктуру самої Москви він ніяк не впливає.

На електропідстанції може горіти трансформатор: дивіться відео

Водночас російські ЗМІ пишуть, що приборкання вогню ускладнене. І пов'язано це з висотою споруди – близько 20 метрів.

До слова! Уночі вибухи лунали у Криму, а також у Росії. Тож, зранку російське міноборони відзвітувало, що буцімто збило 13 БпЛА над Кримом, а також три – над Волгоградською областю.

Зауважимо, що попередньої ночі також спалахнула електропідстанція під Москвою. Якщо цього разу можна милуватися яскравим полум'ям і потужним димом, то тоді – яскравим заревом у небі.

Мешканці чули "хлопок"