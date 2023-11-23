Про це розповіли місцеві телеграм-канали. У них повідомляють, що у небі у підмосковному Литкарино побачили заграву. Згодом у низці населених пунктів зникло світло.

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Репетиція блекауту

За наявною інформацією, сталося це близько першої години ночі. Кажуть, що з невідомих причин спалахнула місцева підстанція. Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу.

Вибух на підстанції у Литкарино: дивіться відео

У Литкарино зникло світло після вибуху на підстанції: дивіться відео

Для розуміння! Литкарино – місто у Московській області. Воно розташоване на лівому березі річки Москви (вантажний порт), за 6 кілометрів на південний схід від Москви та за 10 кілометрів на південь від міста Люберці.

Кількома днями раніше Росією гуляла "бавовна"

Відомо, що ввечері 20 листопада у низці регіонів Росії пролунали вибухи. Тоді повідомляли, що буцімто збивають безпілотники.

Так, ввечері того дня вибухи чули в Орловській області. Доповідали, що буцімто змогли знищити невідомий безпілотник. Відповідну інформацію озвучив губернатор Андрєй Кличков.

Відповідну інформацію озвучив губернатор Андрєй Кличков. Цікаво, що місцеві мешканці бідкалися на ситуацію у пабліках. Вони заявляли, що у Шабликінському районі чули кілька вибухів.

Згодом губернатор заспокоїв. Мовляв, знищили дрон літакового типу. І що зробити це вдалося над Шабликінським районом Орловської області.

Знешкоджено безпілотний літальний апарат літакового типу. За оперативними даними, пошкоджень та постраждалих немає. Правоохоронним блоком проводяться необхідні заходи, ситуація знаходиться під контролем,

– каже Кличков.