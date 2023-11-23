Об этом рассказали местные телеграм-каналы. В них сообщают, что в небе в подмосковном Литкарино увидели зарево. Впоследствии в ряде населенных пунктов исчез свет.

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Репетиция блекаута

По имеющейся информации, произошло это около часу ночи. Говорят, что по неизвестным причинам вспыхнула местная подстанция. Жители не пишут в чатах, что был взрыв. В то же время рассказывают о "хлопке", сопровождавшемся ярким заревом. После этого часть города осталась без света. Также есть информация об отсутствии электроэнергии более чем в 10 населенных пунктах поблизости.

Взрыв на подстанции в Литкарино: смотрите видео

В Литкарино пропал свет после взрыва на подстанции: смотрите видео

Для понимания! Лыткарино – город в Московской области. Оно расположено на левом берегу реки Москвы (грузовой порт), в 6 километрах к юго-востоку от Москвы и в 10 километрах к югу от города Люберцы.

Несколькими днями раньше Россией гулял "хлопок"

Известно, что вечером 20 ноября в ряде регионов России раздались взрывы. Тогда сообщалось, что якобы сбивают беспилотники.

Вечером того дня взрывы слышали в Орловской области. Докладывали, что будто бы смогли уничтожить неизвестный беспилотник. Соответствующую информацию озвучил губернатор Андрей Кличко.

Соответствующую информацию озвучил губернатор Андрей Кличко. Интересно, что местные жители жаловались на ситуацию в пабликах. Они заявляли, что в Шабликинском районе слышали несколько взрывов.

Впоследствии губернатор успокоил. Мол, уничтожили дрон самолетного типа. И что сделать это удалось над Шабликинским районом Орловской области.

Уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем,

– говорит Кличков.