Детальнее о ситуации рассказали российские СМИ, а также местные чиновники. Уверяют, что жители слышали не взрывы от прилетов, а работу ПВО по дронам.

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Что известно о взрывах

В Орловской области взрывы слышали вечером 20 ноября. Тогда же сообщили, что якобы уничтожили беспилотник. Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков.

Заметим, что жители этого региона жаловались в местных пабликах. Они сообщали, что слышали несколько взрывов в Шабликинском районе.

А позже губернатор уверял, что якобы уничтожен дрон самолетного типа. И что сделали это над Шабликинским районом Орловской области.

Уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем,

– говорит Кличков.

Но это еще не все. Так, в министерстве обороны России уже отчитались об успешной работе. Говорят, что будто силы ПВО сбили БПЛА над Курской областью. Соответствующее сообщение местные СМИ начали тиражировать после полуночи 21 ноября.

Накануне дроны летели на Москву

Обратим внимание, что 19 ноября дважды неизвестные беспилотники летели на Москву. Вечером того дня местные власти уверяли, что якобы ПВО все сбила.

Об этом заявил городской голова Москвы Сергей Собянин. По его словам, на российскую столицу якобы летел БПЛА. И что этот дрон якобы удалось сбить силам ПВО.

Силами ПВО в городском округе Электросталь отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, предварительно разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия,

– говорит Собянин.

Также в сеть выложили ролики. На одном из них можно увидеть момент сбивания БПЛА в подмосковском Электростале. Ролик, снятый камерами видеонаблюдения, дает возможность услышать, как по дрону работает ПВО.