Про атаку невідомих безпілотників заявляють російські пропагандисти. За їхніми словами, завод протягом останніх днів буцімто вже тричі потрапляв під атаку, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Орловській і Курській областях лунали вибухи: заявляють про збиття безпілотників

Росіяни бідкаються на "атаку дронів"

Окупанти заявили, що Брянський хімічний завод імені 50-річчя СРСР намагалися атакувати невідомі безпілотники. До слова, це один з найбільших заводів у регіоні.

Росіяни бідкаються, що протягом останніх двох тижнів дрони буцімто намагалися атакувати підприємство тричі – 11, 16 та 21 листопада. Традиційно, в усьому окупанти звинувачують Україну та ЗСУ.

Пропагандисти стверджують, що усі безпілотники нібито збили над хімзаводом. Ясна річ, про пошкодження чи руйнування не повідомляли у мережі. Втім, російські телеграм-канали заявляють про "незначні пошкодження" даху й стін.

До слова, вищезгаданий завод хоч і "хімічний", втім займається виробництвом зброї та боєприпасів. Крім того, у мережі можна знайти інформацію, що на підприємстві виготовляють сейсмічні заряди, шашки-детонатори, свердловино-шпурові заряди та амоніти.

У Підмосков'ї другий день поспіль горять електропідстанції

У ніч на 23 листопада у Підмосков'ї було тривожно. У підмосковному Литкарино місцеві жителі заявляли, що чули вибух. Після цього у небі побачили заграву, а у низці населених пунктів – зникло світло.

Офіційно місцева влада ніяк не прокоментувала події у Підмосков'ї. Втім, місцеві жителі заявили, що причина заграви – пожежа на електропідстанції. Чому виникло загоряння – невідомо.

У ніч на 24 листопада у Московській області знову спалахнула електропідстанція. Цього разу тривожно було у підмосковному Любліно. Осередком пожежі стала споруда трансформатора. Наразі невідомо, що стало причиною загоряння. Втім, місцеві жителі припускають, що могло статися коротке замикання.

Рятувальники заявили, що приборкання вогню ускладнене. Це пов'язано з висотою споруди – близько 20 метрів.