Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших.
У ніч на 26 листопада Росію масовано атакували дронами-камікадзе, вибухи лунали у кількох регіонах країни. Окупанти традиційно заявили, що нібито усе "успішно збили", втім подробиці нічної атаки повідомляють неохоче.
Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, до тривожної ночі у Росії причетне Головне управління розвідки. До слова, окупанти назвали цю атаку однією з наймасованіших.