Как сообщили источники 24 Канала в разведке, к тревожной ночи в России причастно Главное управление разведки. К слову, оккупанты назвали эту атаку одной из самых массированных.
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Согласно сообщениям россиян, под атакой оказались Московская, Тульская, Калужская, Брянская и Смоленская области. В российском минобороны же, традиционно, заявили об "успешном отражении атаки".
Сначала оккупанты заявили, что якобы сбили 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. На утро в российском минобороны сообщили, что сбили еще 9 дронов.
Хотя пропагандисты и заявляют о якобы успешной работе "пе-ве-о", однако кадры с последствиями ночной атаки доказывают совсем другое. В России тщательно скрывают реальные последствия и в очередной раз создают "сюжет" о "величии" так называемой "второй армии мира".
Россию массированно атаковали дроны: что известно
- Минобороны страны-агрессора заявило, что в ночь на 26 ноября Россию массированно атаковали дроны-камикадзе. По их словам, системы "пе-ве-о" сбили более 20 дронов.
- Впрочем, все не так успешно, как заявляют пропагандисты. Один из беспилотников попал в многоэтажку в Тульской области. И пока местные власти заявляют, якобы серьезных повреждений нет, российские телеграм-каналы публикуют последствия атаки и заявляют о серьезных разрушениях. Кроме того, из-за беспилотников в Москве приостановили работу два московских аэропорта: Внуково и Домодедово. Там самолеты находились в зоне ожидания.
- На утро в Тульской области снова заявили об атаке беспилотников. Российское минобороны традиционно сообщило о ликвидации 2 БПЛА, однако местные жители утверждают, что видели в небе не менее 5 – 6 дронов.
- Российские СМИ заявляют, что в Тульской области работают специалисты, которые должны установить, что за беспилотники их атаковали. Территорию возле многоэтажки на Новомосковской улице в Туле окружили и никого не подпускают.