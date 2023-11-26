Как сообщили источники 24 Канала в разведке, к тревожной ночи в России причастно Главное управление разведки. К слову, оккупанты назвали эту атаку одной из самых массированных.

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Согласно сообщениям россиян, под атакой оказались Московская, Тульская, Калужская, Брянская и Смоленская области. В российском минобороны же, традиционно, заявили об "успешном отражении атаки".

Сначала оккупанты заявили, что якобы сбили 11 БПЛА над территорией Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей. На утро в российском минобороны сообщили, что сбили еще 9 дронов.

Хотя пропагандисты и заявляют о якобы успешной работе "пе-ве-о", однако кадры с последствиями ночной атаки доказывают совсем другое. В России тщательно скрывают реальные последствия и в очередной раз создают "сюжет" о "величии" так называемой "второй армии мира".

Россию массированно атаковали дроны: что известно