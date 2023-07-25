Український лідер наголосив, що відбулася презентація різних видів українських дронів, які використовують для оборони. Окрім того, провели зустрічі з виробниками, проєктувальниками, донорами, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Ніхто не пробачить депутатам, суддям, військкомам, – Зеленський звернувся до українців
Абсолютно потрібні обороні всі дрони – від доволі простих "Мавіків" до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на Ставці ми обговорюємо цю тематику й часто – на підвищених тонах. Але результати є, і це можна побачити в новинах,
– наголосив Зеленський.
Український лідер анонсував частіше хороші новини із застосуванням саме українських дронів.
Що відомо про український безпілотник Sirko
В Україні запустили серійне виробництво безпілотник Sirko. Деталі розповів Ігор Криничко – голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist".
"Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває,
– сказав Криничко".
Вже є перші відгуки від захисників. Наразі вони отримали близько ста безпілотників. Триває робота над другою версією.