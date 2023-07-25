Украинский лидер подчеркнул, что состоялась презентация разных видов украинских дронов, используемых для обороны. Кроме того, провели встречи с производителями, проектировщиками, донорами, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Никто не простит депутатам, судьям, военкомам, – Зеленский обратился к украинцам

Абсолютно нужны обороне все дроны – от довольно простых "Мавиков" до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тематику и часто – на повышенных тонах. Но результаты есть, и это можно увидеть в новостях,

– подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер анонсировал чаще хорошие новости с применением именно украинских дронов.

Что известно об украинском беспилотнике Sirko

В Украине запустили в серийное производство беспилотник Sirko. Детали рассказал Игорь Криничко – глава наблюдательного совета ООО "Научно-производственная компания Skyassist".

"Наконец-то можем сказать, что серийное производство мы уже запустили. И сейчас оно продолжается",

– сказал Криничко.

Уже есть первые отзывы от защитников. В настоящее время они получили около ста беспилотников. Продолжается работа над второй версией.