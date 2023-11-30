Однако, имея такие ресурсы, россияне давали 48 часов на то, что Украина не выстоит перед их нашествием. Но украинцы устояли. Такое мнение выразил 24 Каналу советник главы ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что публикации о "достижении" российского ВПК не соответствуют действительности.

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Необходимо увеличить инвестиции

Россия вкладывает огромные ресурсы в войну против Украины. Так, ее военный бюджет на 2024 год составляет рекордную сумму – 120 миллиардов долларов.

Россияне производят FPV-дроны и мы производим FPV-дроны. Украине, по мнению Подоляка, необходимо оптимизировать количество и логистику изготовления, уменьшить определенные бюрократические препоны, особенно относительно достаточного количества тех или иных компонентов.

Любая публикация, где указано, что в России "все круто делается", не соответствует действительности,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Во-первых, авторы публикаций не имеют реального доступа к происходящему в России и в целом к объективной информации.

Во-вторых, не стоит акцентировать внимание на том, что сегодня Россия вообще эффективна с точки зрения военного производства.

Да, оно есть, но не нужно уменьшать то, что делают россияне, но в то же время не нужно преувеличивать. Иначе не было бы доминирования дронов производства других стран, помогающих России вести войну,

– отметил Подоляк.

Было желательно, по его мнению, просто проговорить о том, сколько дроновых производств в Иране, несмотря на санкции, и почему вообще эти производства там есть.

В-третьих, Украине нужно существенно увеличить инвестиции в производство дронов.

Это неоднократно отмечал Президент Украины, и предпринимает соответствующие шаги. Есть договоренности с нашими партнерами по увеличению дроновых производств.

Михаил Подоляк оценил перспективы развития дроновых производств в Украине: смотрите видео

Украине нужно в месяц от 30 тысяч дронов для того чтобы эффективно закрывать небо над передним краем. Речь идет только о дронах, работающих по линии фронта.

"Желательно, чтобы таких дронов было 50 или даже 100 тысяч ежемесячно, потому что они частично компенсировали бы непаритетность в артиллерии и "усталость" артиллерийских стволов. И это будет компенсировать возможность уничтожать российские остаточные ресурсы, прежде всего технику, уменьшая нагрузку на наши штурмы", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Обратите внимание! В Министерстве обороны Украины сообщили 25 октября, что ввели в эксплуатацию сразу несколько новых образцов FPV-дронов. Это произошло благодаря новой упрощенной схеме допуска инноваций на фронт. Сейчас срок составляет несколько дней. В Минобороны подчеркнули, что FPV-дроны являются "реальными инструментами" для ликвидации захватчиков и защиты Украины, и ведомство делает все, чтобы их было больше.

FPV-дроны на фронте