Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов, зауваживши, що зараз FPV-дрони надзвичайно часто використовують на фронті.

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Як цілі може знищувати FPV-дрон

Як наголосив військовий, FPV-дрони здатні знищувати велику кількість цілей. Все залежить від характеристик самого безпілотника.

Застосування таких дронів є доволі широким. Можна атакувати логістичні сполучення тилових ділянок ворога. Також можна літати на передньому краї. Це і проти живої сили ворога, і проти військової техніки. Усі ці цілі можемо уразити FPV-дронами,

– сказав Кудряшов.

Зверніть увагу! Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів про український ударний дрон Backfire. Його вже готують до серійного виробництва. Цей безпілотник є стійким до засобів радіоелектронної боротьби окупантів.

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На фронті вже давніше почалася технологічна війна. Ворог також намагається використовувати FPV-дрони та збільшити їхню кількість на фронті.

Безпілотники на фронті: коротко