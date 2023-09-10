В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження рухомих та стаціонарних наземних цілей.
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Дрон розробила команда однодумців
БпЛА почали розробляти влітку минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом займалися дронами, як хобі.
Ударний дрон української розробки / Фото Сил Оборони Півдня
Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 кілометрів, потужності вистачає і на більше, але є багато умов. За словами розробників, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів,
– мовиться в повідомленні.
БпЛА буде й надалі використовуватись на фронті.
Українські дрони вже нищать ворога на полі бою
- Служба безпеки збирає на далекобійні безпілотники "Морок", які здатні летіти на 800 кілометрів. Українські спецпризначенці готуються влаштувати ворогу справжній "морок". Пресслужба СБУ навіть трохи показала "пташку", опублікувавши фото у своєму телеграм-каналі. Там наголосили, що дрони використають для потужної відповіді ворогу.
- Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрон SAKER SCOUT. Він має штучний інтелект. Програмне забезпечення SAKER побудоване на алгоритмах штучного інтелекту. Воно допоможе нашим військам ефективніше бити російського ворога. Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога (навіть замаскованої) негайно передаючи інформацію в командний пункт для прийняття відповідного рішення. Це нівелює ризики "людської помилки", оскільки око оператора не завжди здатне вловити усі нюанси.
- Міноборони допустило до експлуатації дрон українського виробництва "Великий Бандерик". Його вже застосовують на полі бою. Допуск до експлуатації у військах зайняв один місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони. Дрон укомплектований передовим обладнанням. Надійну роботу забезпечують 8 потужних моторів.