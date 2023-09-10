В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7. Він призначений для ураження рухомих та стаціонарних наземних цілей.

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Дрон розробила команда однодумців

БпЛА почали розробляти влітку минулого року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, що раніше разом займалися дронами, як хобі.



Ударний дрон української розробки / Фото Сил Оборони Півдня

Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 кілометрів, потужності вистачає і на більше, але є багато умов. За словами розробників, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів,

– мовиться в повідомленні.

БпЛА буде й надалі використовуватись на фронті.

Українські дрони вже нищать ворога на полі бою