В СБУ показали дрон

Пресслужба СБУ навіть трохи показала "пташку", опублікувавши фото у своєму телеграм-каналі. Там наголосили, що дрони використають для потужної відповіді ворогу.

Дивіться також Росіянка коригувала удари по Сумах 7 вересня: її СБУ затримала по "гарячих слідах"

Це буде чергова відповідь ворогу. Дальність польоту таких дронів – 800 кілометрів. Отже, бавовна від СБУ буде ще більш яскравою та несподіваною. А ми збережемо життя наших воїнів, які щодня крок за кроком здобувають нашу Перемогу на полі бою,

– пояснив Олег Ємець, керівник підрозділу "Білий вовк" Центру спецоперацій "А" СБУ.



В СБУ засвітили дрон "Морок" / Фото з тг-каналу відомства



СБУ планують закупити 33 таких дрони / Фото з тг-каналу відомства

Дрони зроблять "боляче" окупантам

У Службі безпеки наголосили, що завдяки цим дронам бійці Центру спеціальних операцій "А" СБУ, зокрема із підрозділу "Білий вовк", зроблять "боляче" окупантам, щоб ті швидше покинули нашу землю.

Увага. Відомство разом із ПУМБ збирає 60 мільйонів гривень на 33 таких українські далекобійні безпілотники, їх назва красномовна і не потребує роз'яснень – "Морок". Долучитись до збору і помсти можна за посиланням.

СБУ продовжують влаштовувати ворогу "сюрпризи"