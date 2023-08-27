З’явились цікаві деталі сьогоднішньої "бавовни" у Курську. Як розповіли джерела 24 Каналу, Курський аеродром вночі з 26 на 27 червня атакувала військова контррозвідка СБУ.

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Серед уражених цілей два "Панциря"

Дрони-камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках Су-30 та одному МІГ-29. Також серед уражених цілей – радари комплексу С-300 та два "Панциря".

Майже всі безпілотники СБУ долетіли до своїх цілей. Цей факт не змогли ігнорувати навіть росіяни та заявили про мінімум 13 зафіксованих вибухів. Наслідки уражень та кількість загиблих і поранених дізнаємось найближчим часом.

У мережі показали момент влучання дронів по Курському аеродрому. Чути, що вибух був потужний.

Дрони "відпрацювали" по Курському аеродрому: дивіться відео

Чергову бавовну успішно запалили військові контррозвідники з 13 Головного управління СБУ.

Росіяни чули звуки вибухів та активно це обговорювали у мережі.



Росіяни обговорюють звуки вибухів / Скриншот 24 Каналу

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