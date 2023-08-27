Появились интересные детали сегодняшнего "хлопка" в Курске. Как рассказали источники 24 Канала , Курский аэродром ночью с 26 на 27 июня атаковала военная контрразведка СБУ.
Среди пораженных целей два "Панциря"
Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".
Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Этот факт не смогли проигнорировать даже россияне и заявили о минимум 13 зафиксированных взрывов. Последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время.
В сети показали момент попадания дронов по Курскому аэродрому. Слышно, что взрыв был мощный.
Дроны "отработали" по Курскому аэродрому: смотрите видео
Очередной "хлопок" успешно подожгли военные контрразведчики из 13 Главного управления СБУ.
Россияне слышали звуки взрывов и активно обсуждали это в сети.
Россияне обсуждали взрывы / Скриншот 24 Канала
Взрывы в Курске и Брянске: последние новости
- Местные жители в сети писали, что слышали по меньшей мере четыре мощных взрыва. Другие же утверждали, что взрывов было больше – около 7. Сообщают, что "хлопки" слышали в районе железнодорожного вокзала.
- Кроме того, в телеграм-каналах сообщали, что якобы в лесу рядом с городом были слышны автоматные выстрелы. Местные власти не спешат комментировать взрывы в Курске.
- Взрывы также слышали и в Брянске. Местный губернатор Александр Богомаз заявил, что область якобы атаковали неизвестными беспилотниками, поэтому взрывы, которые могли слышать местные, – это работа ПВО. Богомаз в сети отчитался об "успешной работе", а также заявил, что в результате "атаки" никто не пострадал, разрушений нет.