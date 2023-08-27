Появились интересные детали сегодняшнего "хлопка" в Курске. Как рассказали источники 24 Канала , Курский аэродром ночью с 26 на 27 июня атаковала военная контрразведка СБУ.

Среди пораженных целей два "Панциря"

Дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МиГ-29. Также среди пораженных целей – радары комплекса С-300 и два "Панциря".

Почти все беспилотники СБУ долетели до своих целей. Этот факт не смогли проигнорировать даже россияне и заявили о минимум 13 зафиксированных взрывов. Последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время.

В сети показали момент попадания дронов по Курскому аэродрому. Слышно, что взрыв был мощный.

Дроны "отработали" по Курскому аэродрому: смотрите видео

Очередной "хлопок" успешно подожгли военные контрразведчики из 13 Главного управления СБУ.

Россияне слышали звуки взрывов и активно обсуждали это в сети.



Россияне обсуждали взрывы / Скриншот 24 Канала

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