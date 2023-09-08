Розповідають, що контррозвідка Служби безпеки змогла затримати російську інформаторку. Вона допомагала ворогові атакувати Суми в ніч проти 7 вересня, коли окупанти били по місту "Шахедами" та ракетами.

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Має посвідку на проживання

Власне, коригувати вогонь росіянам допомагала громадянка країни-агресорки. У неї є посвідка на проживання в Україні. Ба більше, впродовж тривалого часу вона мешкала у Сумах, на які й навела ворожі ракети та дрони.

У СБУ кажуть, що після початку повномасштабного вторгнення вона розпочала дистанційно працювати з російським гру. Жінка збирала дані про міські об'єкти, які вважала місцями можливого перебування українських військових. Це вона робила за вказівкою російської розвідки.

Для збору розвідданих вона обходила територію обласного центру нібито у власних справах або "втемну" випитувала "потрібні" відомості у своїх знайомих,

– зазначають у СБУ.

Фігурантка справи отриману інформацію відправляла через месенджер розвідці ворога. Окупанти отримували текстові повідомлення з координатами українських об'єктів.

Створювала агентурну мережу

Але це ще не все. Вона також займалася створенням на території Сумщини власної мережі агентів. Росіянка підшуковувала "однодумців". Їм вона пропонувала співпрацювати з окупантами у війні проти нашої держави.

У росіянки провели обшуки. Під час них вилучили мобільний телефон, з допомогою якого вона передавала дані росіянам. Їй оголосили підозру відразу за двома статтями та звинувачують у:

підбурюванні до державної зради в умовах воєнного стану;

несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану з метою надання інформації Росії, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У СБУ наголошують, що росіянці загрожує довічне ув'язнення за скоєні злочини.

Зазначимо, що у ніч проти 7 вересня "Шахед" влучив у житловий квартал міста Суми. Відомо про те, що пошкоджень зазнали 1 приватний будинок, 20 магазинів і 20 квартир у багатоповерхівці. Інший дрон-камікадзе вдалося збити.