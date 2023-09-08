Вибух пролунав у місті під час повітряної тривоги, близько о 09:05. У Повітряних силах повідомляли, що тривогу оголошували через ракетну небезпеку, передає 24 Канал.

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Унаслідок атаки є загиблий та постраждалі

У Дніпропетровській ОДА повідомили, що ракета поцілила в адміністративну будівлю. Унаслідок ракетної атаки 1 людина загинула. Ще 9 осіб отримали поранення різного характеру, серед них трьох – вдалося врятувати з-під завалів.

Також в ОДА повідомили, що унаслідок атаки виникла пожежа на території гаражів. Вогонь охопив площу близько 200 квадратних метрів.

У МВС України уточнили, що внаслідок атаки загинув поліцейський. Три людини, яких вдалося врятувати з-під завалів – також правоохоронці, стан яких оцінюється як важкий. У міністерстві уточнили, що ще 6 співробітників – отримали травми різного ступеня тяжкості.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи,

– повідомили в МВС.

Ігор Клименко заявив, що станом на 10:00 відомо про 25 постраждалих унаслідок ракетного удару по Кривому Розі.

Олександр Вілкул повідомив, що росіяни влучили в адмінбудівлю, де розташовано кілька офісів. Серед них – офіс Фонду Олександра Вілкула "Українська перспектива". Він наголосив, що нині у місті розгортають штаб допомоги постраждалим унаслідок ракетного удару.

"Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збираємо заявки на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше", – заявив голова ОВА.

Наслідки ракетного удару в Кривому Розі / Фото Дніпропетровська ОДА й МВС України

Яка ситуація у Криворізькому районі