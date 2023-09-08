Взрыв раздался в городе во время воздушной тревоги, около 09:05. В Воздушных силах сообщали, что тревогу объявляли из-за ракетной опасности, передает 24 Канал.
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В результате атаки есть погибший и пострадавшие
В Днепропетровской ОГА сообщили, что ракета попала в административное здание. Предварительно, 1 человек погиб. Еще 9 человек получили ранения разного характера, среди них троих – удалось спасти из-под завалов.
Также в ОГА сообщили, что в результате атаки возник пожар на территории гаражей. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров.
В МВД Украины уточнили, что в результате атаки погиб полицейский. Три человека, которых удалось спасти из-под завалов, также правоохранители, состояние которых оценивается как тяжелое. В министерстве уточнили, что еще 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.
Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы,
– сообщили в МВД.
Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 10:00 известно о 25 пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу.
Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в админздание, где расположено несколько офисов. Среди них – офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива". Он подчеркнул, что сейчас в городе разворачивают штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара.
"Людям будет предоставлена помощь строительным материалам, собираем заявки на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и другое", – заявил глава ОВА.
Последствия ракетного удара в Кривом Роге / Фото Днепропетровская ОГА и МВД Украины
Какая ситуация в Криворожском районе
- Согласно информации ОВА, в Криворожском районе за прошедшие сутки обстрелов не было.
- В Никопольском районе Днепропетровщины враг атаковал из тяжелой артиллерии Покровскую общину Поврежден транспортное предприятие. К счастью, обошлось без потерь.
- В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.