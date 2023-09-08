Взрыв раздался в городе во время воздушной тревоги, около 09:05. В Воздушных силах сообщали, что тревогу объявляли из-за ракетной опасности, передает 24 Канал.

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В результате атаки есть погибший и пострадавшие

В Днепропетровской ОГА сообщили, что ракета попала в административное здание. Предварительно, 1 человек погиб. Еще 9 человек получили ранения разного характера, среди них троих – удалось спасти из-под завалов.

Также в ОГА сообщили, что в результате атаки возник пожар на территории гаражей. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров.

В МВД Украины уточнили, что в результате атаки погиб полицейский. Три человека, которых удалось спасти из-под завалов, также правоохранители, состояние которых оценивается как тяжелое. В министерстве уточнили, что еще 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, пострадали еще расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы,

– сообщили в МВД.

Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 10:00 известно о 25 пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу.

Александр Вилкул сообщил, что россияне попали в админздание, где расположено несколько офисов. Среди них – офис Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива". Он подчеркнул, что сейчас в городе разворачивают штаб помощи пострадавшим в результате ракетного удара.

"Людям будет предоставлена помощь строительным материалам, собираем заявки на помощь из городского бюджета за поврежденное имущество и другое", – заявил глава ОВА.

Последствия ракетного удара в Кривом Роге / Фото Днепропетровская ОГА и МВД Украины

Какая ситуация в Криворожском районе