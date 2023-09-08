В 09:03 глава Совета обороны Кривого Рога сообщил, что в городе раздался взрыв. Об этом пишет 24 Канал.
Обратите внимание В Киеве и ряде областей – воздушная тревога: россияне с утра подняли в воздух МиГ-31К
Что известно о взрыве в Кривом Роге
Александр Вилкул призвал ничего не снимать и ни в коем случае не выкладывать в интернет. Ведь таким образом вы можете помочь агрессору.
Заметим, что воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена в 08:56. Она еще продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии или хотя бы соблюдайте правила двух стен.
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога,
– предупредили в Воздушных силах в 08:57.
Отметим, что отбой тревоги на Днепропетровщине объявили в 09:17.
Это важно Десятки раненых и погибших: все, что известно о террористическом ударе по Константиновке
Ночью оккупанты атаковали Одесщину, утром – Запорожье и Сумщину
- Российские военные продолжают тактику террора мирного населения. Так, ночью 8 сентября оккупанты в очередной раз запустили на Одесскую область группы "Шахедов". Враг атаковал 20 дронами-камикадзе.
- В результате боевой работы наши защитники уничтожили 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.
- Глава ОВА Кипер уточнил, что над Одесщиной сбили 14 дронов. Обломками сбитого беспилотника повредили нежилое здание. Кроме того, произошло возгорание сухой травы. Пожар оперативно ликвидирован. К счастью, жертв и пострадавших нет.
- Уже утром россияне нанесли удар крылатой ракетой по Сумам. Агрессор попал в гражданский микрорайон. Предварительно, повреждены 25 домов, еще один – разрушен.
- Двоих пожилых людей из дома, в который было попадание, спасли. Их достали из-под завалов, где вспыхнул пожар. Кстати, в месте, где произошло попадание, никаких военных объектов нет.
- Утром 8 сентября сирены также звучали на Запорожье. Там прогремел взрыв, а потом еще один.
- В ОВА сообщили, что утром враг попал несколькими ракетами, предварительно баллистическими, в объекты гражданской инфраструктуры областного центра. Есть информация о по меньшей мере одном пострадавшем.