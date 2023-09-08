В ряде областей была воздушная тревога / Коллаж 24 Канала
Российские военные продолжают терроризировать украинцев. Утром 8 сентября воздушная тревога прозвучала в ряде областей, а также в Киеве. Причиной стала угроза ракетного удара в регионах, где раздаются сирены.
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С самого утра россияне терроризировали Украину ракетными ударами, атаковав Сумы и Запорожье. Теперь же в ряде областей нашего государства – воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки аэробалистическими ракетами "Кинжал". Вскоре стало известно, что МиГ-31К в небо не взлетали. По состоянию на 09:17 последовали отбои воздушной тревоги, будьте осторожны, покидая укрытия в тех регионах, где прошла угроза.