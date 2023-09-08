С самого утра россияне терроризировали Украину ракетными ударами, атаковав Сумы и Запорожье. Теперь же в ряде областей нашего государства – воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки аэробалистическими ракетами "Кинжал". Вскоре стало известно, что МиГ-31К в небо не взлетали. По состоянию на 09:17 последовали отбои воздушной тревоги, будьте осторожны, покидая укрытия в тех регионах, где прошла угроза.

Смотрите также Враг ударил крылатой ракетой, – Сумская ОВА об утренней атаке по областному центру

Что известно об угрозе с неба

08:56 Мониторинговые каналы пишут о том, что взлетел с аэродрома "Саваслейка" МиГ-31К. Собственно, он является ракетоносителем "Кинжалов", которые очень сложно сбивать.

08:57 Воздушные силы предупредили, что существует угроза ракетного удара в регионах, где объявлена воздушная тревога. Информация о МиГ-31К не поступала.

08:58 Воздушная тревога была объявлена в Киеве, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Николаевской, Черниговской, Днепропетровской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Херсонской областях.

09:02 В Кривом Роге раздался взрыв. Об этом сообщил глава Совета обороны Александр Вилкул. Он призвал жителей не покидать укрытий.

09:09 У Monitor попросили прощения за информацию о МиГ-31К. Говорят, неправильно обработали входные данные, из-за чего появились ложные данные о якобы взлете ракетоносителя "Кинжалов".

09:13 По состоянию на эту минуту воздушная тревога не объявлена только в Одесской и Западной Украине. Жителей тех областей, где все еще раздаются сирены, призываем не покидать укрытий. Угроза атаки сохраняется.

09:17 По Украине начали расширяться отбои воздушной тревоги. Будьте максимально осторожны при выходе из укрытий.

09:19 Опасность находится в Житомирской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

09:21 Карта воздушных тревог продолжает "зеленеть". В Донецкой области – отбой. Воздушные силы отмечают, что в восточном и юго-восточном направлениях наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации. Итак, сохраняется угроза авиаударов для прифронтовых районов.