С самого утра россияне терроризировали Украину ракетными ударами, атаковав Сумы и Запорожье. Теперь же в ряде областей нашего государства – воздушная тревога. Связана она с угрозой атаки аэробалистическими ракетами "Кинжал". Вскоре стало известно, что МиГ-31К в небо не взлетали. По состоянию на 09:17 последовали отбои воздушной тревоги, будьте осторожны, покидая укрытия в тех регионах, где прошла угроза.

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Что известно об угрозе с неба