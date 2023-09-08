У низці областей була повітряна тривога / Колаж 24 Каналу
Російські військові продовжують тероризувати українців. Зранку 8 вересня повітряна тривога пролунала у низці областей, а також Києві. Причиною стала загроза ракетного удару в регіонах, де лунають сирени.
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З самого ранку росіяни тероризували Україну ракетними ударами, атакувавши Суми та Запоріжжя. Тепер же у низці областей нашої держави – повітряна тривога. Спочатку казали, що пов'язана вона з загрозою атаки аеробалістичними ракетами "Кинджал". Невдовзі стало відомо, що МіГ-31К у небо не злітали. Станом на 09:17 пішли відбої повітряної тривоги, будьте обережними, покидаючи укриття в тих регіонах, де минулася загроза.