З самого ранку росіяни тероризували Україну ракетними ударами, атакувавши Суми та Запоріжжя. Тепер же у низці областей нашої держави – повітряна тривога. Спочатку казали, що пов'язана вона з загрозою атаки аеробалістичними ракетами "Кинджал". Невдовзі стало відомо, що МіГ-31К у небо не злітали. Станом на 09:17 пішли відбої повітряної тривоги, будьте обережними, покидаючи укриття в тих регіонах, де минулася загроза.

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Що відомо про загрозу з неба

08:56 Моніторингові канали пишуть про те, що злетів з аеродрому "Саваслейка" МіГ-31К. Власне, він є ракетоносієм "Кинджалів", які надзвичайно складно збивати.

08:57 Повітряні сили попередили, що існує загроза ракетного удару у регіонах, де оголошена повітряна тривога. Інформації про МіГ-31К не надходило.

08:58 Повітряну тривогу оголосили у Києві, Черкаській, Житомирській, Полтавській, Миколаївській, Чернігівській, Дніпропетровській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Херсонській областях.

09:02 У Кривому Розі пролунав вибух. Про це повідомив глава Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав мешканців не покидати укриттів.

09:09 У Monitor попросили вибачення за інформацію про МіГ-31К. Кажуть, неправильно обробили вхідні дані, через що з'явилися хибні дані про буцімто зліт ракетоносія "Кинджалів".

09:13 Станом на цю хвилину повітряна тривога не оголошена лише на Одещині та Заході України. Мешканців тих областей, де все ще лунають сирени, закликаємо не покидати укриттів. Загроза атаки зберігається.

09:17 Україною почали ширитися відбої повітряної тривоги. Будьте максимально обережними, коли виходитиме з укриттів.

09:19 Небезпека зберігається у Житомирській, Миколаївській, Запорізькій і Донецькій областях.

09:21 Карта повітряних тривог продовжує "зеленіти". У Донецькій області – відбій. Повітряні сили зазначають, що на східному та південно-східному напрямках спостерігається значна активність ворожої тактичної авіації. Тож, зберігається загроза авіаударів для прифронтових районів.