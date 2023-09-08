О 09:03 голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що у місті пролунав вибух. Про це пише 24 Канал.
Зверніть увагу У Києві та низці областей – повітряна тривога: росіяни зранку підняли у повітря МіГ-31К
Що відомо про вибух у Кривому Розі
Олександр Вілкул закликав нічого не знімати та в жодному разі не викладати в інтернет. Адже таким чином ви можете допомогти агресору.
Зауважимо, що повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 08:56. Вона ще триває. Тож у не нехтуйте правилами безпеки та до відбою перебувайте в укритті, або хоча б дотримуйтеся правила двох стін.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога,
– попередили у Повітряних силах о 08:57.
Зауважимо, що відбій тривоги на Дніпропетровщині оголосили о 09:17.
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Вночі окупанти атакували Одещину, вранці – Запоріжжя та Сумщину
- Російські військові продовжують тактику терору мирного населення. Так, вночі 8 вересня окупанти вкотре запустили на Одещину групи "Шахедів". Ворог атакував 20 дронами-камікадзе.
- У результаті бойової роботи наші захисники знищили 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей.
- Очільник ОВА Кіпер, уточнив, що над Одещиною збили 14 дронів. Уламками збитого безпілотника пошкодили нежитлову будівлю. Окрім того, сталося загоряння сухої трави. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, жертв і постраждалих немає.
- Уже вранці росіяни завдали удару крилатою ракетою по Сумах. Агресор влучив у цивільний мікрорайон. Попередньо, пошкоджені 25 будинків, ще один – зруйнований.
- Двох літніх людей з будинку, в який було влучання, врятували. Їх дістали з-під завалів, де спалахнула пожежа. До речі, у місці, де сталося влучання, жодних військових об'єктів немає.
- Вранці 8 вересня сирени також лунали на Запоріжжі. Там прогримів вибух, а згодом ще один. В ОВА повідомили, що зранку ворог поцілив кількома ракетами, попередньо, балістичними, в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру. Є інформація про щонайменше одну постраждалу людину.