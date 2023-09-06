За попередньою інформацією, росіяни ймовірно обстріляли Костянтинівку з комплексу С-300. Що відомо про ракетний удар, постраждалих та загиблих – передає 24 Канал.

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Росіяни цинічно атакували центр міста

Близько о 15:20 кореспондент "Радіо Свобода" повідомив, що росіяни цинічно атакували центр міста у Костянтинівці, що у Краматорському районі Донецької області. Як повідомили згодом, під ударом опинився Центральний ринок. Попередньо повідомляють, що росіяни завдали ракетного удару С-300.

Президент України Володимир Зеленський згодом підтвердив, що росіяни атакували центр Костянтинівки. Він наголосив, коли "хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність та повномасштабну нелюдь".

Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости. Мої співчуття всім, хто втратив рідних!

– повідомив Зеленський.

Зеленський показав наслідки удару по Костянтинівці: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, 18+)

На місці удару нині працюють рятувальники. Пожежу площею 300 квадратних метрів ліквідували. Унаслідок ракетного удару пошкоджено близько 30 торгових павільйонів.

Рятувальники ліквідують пожежу в Костянтинівці: дивіться відео

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі телемарафону повідомила, що ринок у Костянтинівці був дуже популярним і тут завжди було багато людей, навіть у будній день. Разом з тим, вона констатувала, що люди у місті настільки звикли до війни, що ніякої паніки немає.

"Можливо, я скажу страшні речі, але люди, які потребували медичної допомоги, отримали її вже повною мірою й зараз перебувають у лікарнях. Загалом, ситуація в Костянтинівці, я б сказала, не змінилася. Люди настільки звикли до війни, що просто ходять вулицею й обговорюють, що сталося. Якоїсь загальної паніки немає, бо жодного безпечного місця на території Донецької області. на жаль, немає", – розповіла Ігнатченко про ситуацію в місті.

Що відомо про жертв та постраждали

Станом на 16:00 6 вересня відомо, про 44 постраждалих унаслідок атаки – 16 загинуло та 28 травмовано. Серед потерпілих – рятувальник. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед загиблих – 1 дитина.

ДСНС та поліція проводять пошуково-рятувальну операцію. Триває розбір завалів. Парамедики поліції та лікарі надають медичну допомогу травмованим,

– повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Станом на 16:16 6 вересня відомо про 31 поранену людину унаслідок ракетного удару по Костянтинівці.

Кількість постраждалих станом на 17:30 6 вересня збільшилася – відомо про 34 поранені людини.

Станом на 18:12 пошуково-рятувальну операцію завершили. Клименко повідомив, що унаслідок російського обстрілу 17 осіб загинули та 32 отримали поранення.

Прокуратура розпочала розслідування

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що за фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато кримінальне розслідування.

Слідчі фіксують усі наслідки атаки на Костянтинівку. За попередніми даними, пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельних об'єктів.

Наслідки удару по ринку в Костянтинівці: дивіться відео

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів Росії,

– наголосили у прокуратурі.

Наслідки ракетного удару по Костянтинівці – більше у галереї

Ринок у Костянтинівці після ракетного удару: дивіться відео