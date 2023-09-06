Через падіння уламків російської ракети сталася пожежа на території гіпермаркету. Попередньо – люди не постраждали.
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Гіпермаркет мали відкрити через 2 місяці
Будівля була зачинена на ремонт. Втім згоріло дві одиниці техніки, а вибухова хвиля пошкодила вікна та фасад.
Як нагадують ЗМІ, у березні 2022 під час тимчасової окупації Київщини цей гіпермаркет росіяни розстріляли з танків. Його майже відремонтували й мали відкрити за два місяці.
Уламки ракети пошкодили гіпермаркет на Київщині / Фото "Київ24"
Наслідки падіння уламків ракети на Київщині: дивіться відео
Нічний обстріл: подробиці
- У КМВА повідомили, що російські окупанти завдали комбінованої атаки по Україні. По Києву були запущені ракети іншого типу, зокрема балістичного.
- Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. За попередніми даними, у Києві без жертв та руйнувань.
- У ДСНС зранку 6 вересня повідомили, що ліквідували загорання на території торговельного підприємства, що виникло внаслідок падіння уламків ворожої ракети. Жертв і потерпілих не виявлено.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами. Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.
- Окупанти випустили 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" і 25 "Шахедів". Усі ракети було збито.
- Крім того, оборонці неба знешкодили 15 з 25 дронів-камікадзе типу "Шахед".
- На Півдні росіяни дронами атакувати Ізмаїльський район в Одеській області. Унаслідок атаки співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.