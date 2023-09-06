Окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

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Росія випустила по Україні 33 повітряні цілі

Згідно з даними Повітряних сил, усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі, а саме:

7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55. Ворог випустив їх з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із району Енгельса;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

25 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", які окупанти запустили з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

По маршруту слідування ракет та дронів працювала протиповітряна оборона. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження.

– повідомили у Повітряних силах.

Більшість цілей вдалося збити

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України вдалося знищити 23 повітряні цілі. Захисники знищили всі ракети та 15 "Шахедів" з 25.

Загалом було збито:

7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету "Іскандер-М";

15 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

До слова, вже відомо про наслідки нічної атаки ворога. Через атаку по Ізмаїльському району загинула людина. Це працівник агропідприємства, який зазнав важких поранень та помер у лікарні.

Зверніть увагу! Атака на Ізмаїльский район тривала близько 3 годин. Окупанти випустили на область 3 групи дронів-камікадзе "Шахед".

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Через обстріли на Одещині та в Києві спалахнули пожежі

Загалом через атаку "Шахедами" по Одеській області руйнування та пожежі зафіксовану у кількох населених пунктах. Окупанти пошкодили об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі й агропідприємства.

У Києві, на щастя, минулося без жертв, проте внаслідок падіння уламків на території торговельного підприємства виникла пожежа. Пожежники вже ліквідували її.