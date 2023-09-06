Туди російські загарбники пустили безпілотники типу "Шахед". Попри це, у регіоні активно працювала українська протиповітряна оборона.
Цікаво Бачили 2 детонації: ДПСУ повідомила румунських колег про "Шахеди", але відповіді так і не було
Окупанти знову завдали удару по Одеській області
Повітряні сили оголосили тривогу в Одеській області близько 00 години 36 хвилин. За кілька годин до цього, військові попереджали про те, що росіяни пустили свої безпілотники з району полігону Чауда у Крим та Приморсько-Ахтарська у Росії.
Увага! Одеська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
– наголосили у Повітряних силах.
Згодом Повітряні сили розповіли про рух "Шахедів" у напрямку півдня Одещини. Зокрема, військові закликали жителів Ізмаїльського району перебувати в укриттях.
Про цю небезпеку також попередив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
"Роботу ППО не знімайте та не викладайте у соцмережі. Бережіть себе та близьких", – сказав він.
У моніторинговому телеграм-каналі Monitor повідомили жителів портового міста Рені про те, що "Шахеди" рухаються у їхньому напрямку. У решті регіонів області ситуація була спокійною.
Станом на 1 годину 10 хвилин було відомо, що в акваторії Чорного моря перебуває ще щонайменше 3 групи БпЛА, і всі вони рухаються у напрямку Ізмаїльського району.
Відбій загрози оголосили о 03:15.
Росіяни майже щодня атакують Одеську область
- Ворог атакував Одеську область 4 вересня 2023 року. Для цього росіяни також застосували безпілотники типу "Шахед".
- Всього тієї ночі Повітряні сили зафіксували пуски 32 "Шахедів" по Одеській і Дніпропетровській областях. Силам оборони вдалося знищити 23 ворожі цілі.
- Крім того, внаслідок масованої нічної атаки російські "Шахеди" впали та здетонували на території Румунії. Наші прикордонники зафіксували 2 детонації.
- Також стало відомо, що ворог поцілив по місту Рені в Одеській області. Там окупанти влучили по портовій інфраструктурі.