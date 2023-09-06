Туда российские захватчики пустили беспилотники типа "Шахед". Несмотря на это, в регионе активно работала украинская противовоздушная оборона.

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Оккупанты снова нанесли удар по Одесской области

Воздушные силы объявили тревогу в Одесской области около 00 часов 36 минут. За несколько часов до этого, военные предупреждали, что россияне пустили своих беспилотников из района полигона Чауда в Крым и Приморско-Ахтарска в России.

Внимание! Одесская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!

– отметили в Воздушных силах.

Впоследствии Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" в направлении юга Одесской области. В частности, военные призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.

Об этой опасности также предупредил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он призвал находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

"Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Берегите себя и близких", – сказал он.

В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили жителей портового города Рени, что "Шахеды" двигаются в их направлении. В остальных регионах области ситуация была спокойной.

По состоянию на 1 час 10 минут было известно, что в акватории Черного моря находится еще не менее 3 группы БпЛА, и все они двигаются в направлении Измаильского района.

Отбой угрозы объявили в 03:15.

Россияне почти каждый день атакуют Одесскую область