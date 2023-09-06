Туда российские захватчики пустили беспилотники типа "Шахед". Несмотря на это, в регионе активно работала украинская противовоздушная оборона.
Интересно Видели 2 детонации: ГНСУ сообщила румынским коллегам о "Шахедах", но ответа так и не было
Оккупанты снова нанесли удар по Одесской области
Воздушные силы объявили тревогу в Одесской области около 00 часов 36 минут. За несколько часов до этого, военные предупреждали, что россияне пустили своих беспилотников из района полигона Чауда в Крым и Приморско-Ахтарска в России.
Внимание! Одесская область – угроза применения врагом ударных БПЛА!
– отметили в Воздушных силах.
Впоследствии Воздушные силы рассказали о движении "Шахедов" в направлении юга Одесской области. В частности, военные призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.
Об этой опасности также предупредил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он призвал находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
"Работу ПВО не снимайте и не выкладывайте в соцсети. Берегите себя и близких", – сказал он.
В мониторинговом телеграм-канале Monitor сообщили жителей портового города Рени, что "Шахеды" двигаются в их направлении. В остальных регионах области ситуация была спокойной.
По состоянию на 1 час 10 минут было известно, что в акватории Черного моря находится еще не менее 3 группы БпЛА, и все они двигаются в направлении Измаильского района.
Отбой угрозы объявили в 03:15.
Россияне почти каждый день атакуют Одесскую область
- Враг атаковал Одесскую область 4 сентября 2023 года. Для этого россияне также применили беспилотники типа "Шахед".
- Всего в ту ночь Воздушные силы зафиксировали пуски 32 "Шахедов" по Одесской и Днепропетровской областям. Силам обороны удалось уничтожить 23 вражеских цели.
- Кроме того, в результате массированной ночной атаки российские "Шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Наши пограничники зафиксировали две детонации.
- Также стало известно, что враг попал по городу Рени в Одесской области. Там оккупанты попали по портовой инфраструктуре.