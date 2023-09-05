Враг атаковал Одесскую область более 3 часов. Защитники украинского неба сбили 22 ударных дрона. В то же время, к сожалению, зафиксировали попадания.

Обратите внимание Ночью в атаке в районе Измаильского порта российские "Шахеды" упали в Румынии

В Одесской ОВА сообщили, что попадания зафиксированы в припортовую инфраструктуру К сожалению, известно о двух пострадавших. Детали об их состоянии не раскрывают, в то же время известно, что потребовалась госпитализация.

Впоследствии СМИ рассказали, какой ущерб нанесла ночная атака страны-террористки. По предварительным данным, враг повредил резервуар с растительным маслом и кран от резервуара. Также зафиксировано попадание в агропредприятие. Повреждения устанавливают.

"Шахеды" упали в Румынии

Российские оккупанты в ночь на 4 сентября атаковали украинскую портовую инфраструктуру "Шахедами". Известно, что дроны-камикадзе упали и взорвались на территории Румынии. Украинские пограничники видели два взрыва. Герои доложили румынским коллегам о случившемся, однако ответа не получили. Румынские власти уже успела "откреститься" от дронов.

Дмитрий Кулеба – глава МИД Украины – сообщил о наличие фотодоказательств случившегося на территории Румынии.