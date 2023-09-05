Ворог атакував Одеську область понад 3 години. Захисники українського неба збили 22 ударних дрони. Водночас, на жаль, зафіксували влучання.

Зверніть увагу Вночі під час атаки в районі Ізмаїльського порту російські "Шахеди" впали в Румунії

В Одеській ОВА повідомили, що влучання зафіксовані у припортову інфраструктуру. На жаль, відомо про двох постраждалих. Деталей про їхній стан не розкривають, водночас відомо, що знадобилася госпіталізація.

Згодом ЗМІ розповіли, яких збитків наробила нічна атака країни-терористки. За попередніми даними, ворог пошкодив резервуар з олією та кран від резервуара. Також зафіксоване влучання в агропідприємство. Пошкодження наразі встановлюють.

"Шахеди" впали у Румунії

Російські окупанти у ніч на 4 вересня атакували українську портову інфраструктуру "Шахедами". Відомо, що дрони-камікадзе впали та вибухнули на території Румунії. Українські прикордонники бачили два вибухи. Герої доповіли румунським колегам про те, що трапилося, однак відповідні не отримали. Румунська влада вже встигла "відхреститися" від дронів.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – повідомив про наявність фотодоказів того, що сталося на території Румунії.