Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що атака на Одеську область відбувалась близько 3-х годин.
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"Шахеди" атакували Ізмаїльський район: загинула людина
За словами Кіпера, російські терористи атакували Ізмаїльський район Одеської області приблизно впродовж 3-х годин.
На жаль, одна людина загинула. Співробітник агропідприємства, який зазнав важких поранень, помер у лікарні.
Щирі співчуття рідним та близьким,
– написав очільник ОВА.
Крім цього, у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Окупанти пошкодили об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі й агропідприємства.
Окупанти здійснили по Україні міксовану атаку
- Вночі росіяни випустили 3 групи безпілотників з району полігону Чауда у Крим та Приморсько-Ахтарська у Росії. Усі вони були націлені на південь Одеської області, а саме Ізмаїльський район. Тривогу в регіоні оголосили о 00:34 – вона тривала до 03:17.
- Вже о 04:23 Повітряні сили України проінформували про загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку. О пів на шосту ранку стало відомо, що вони націлені на Умань Черкаської області та Київ.
- У КМВА повідомили, що окрім крилатих ракет типу Х-101/555/55 одночасно по Києву були запущені ракети іншого типу, ймовірно – балістичного. Проте всі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці були знищені силами та засобами ППО. Попередньо, у Києві минулося без жертв та руйнувань.