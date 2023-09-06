Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что атака на Одесскую область происходила около 3-х часов.
Смотрите также Ракетный запас есть, – сказала Гуменюк, планируют ли оккупанты атаку на энергосистему Украины
"Шахеды" атаковали Измаильский район: погиб человек
По словам Кипера, российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области примерно в течение 3 часов.
К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.
Искренние соболезнования родным и близким,
– написал глава ОВА.
Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Оккупанты повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания и агропредприятия.
Оккупанты совершили по Украине миксованную атаку
- Ночью россияне выпустили три группы беспилотников из района полигона Чауда в Крым и Приморско-Ахтарска в России. Все они были нацелены на юг Одесской области, а именно в Измаильский район. Тревогу в регионе объявили в 00:34 – она продолжалась до 03:17.
- Уже в 04:23 воздушные силы Украины проинформировали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. В полшестого утра стало известно, что они нацелены на Умань Черкасской области и Киев.
- В КМВА сообщили, что кроме крылатых ракет типа Х-101/555/55 одновременно по Киеву были запущены ракеты другого типа, вероятно баллистического. Однако все враждебные цели, который двигались ав направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. Предварительно в Киеве прошло без жертв и разрушений.