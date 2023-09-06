Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что атака на Одесскую область происходила около 3-х часов.

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"Шахеды" атаковали Измаильский район: погиб человек

По словам Кипера, российские террористы атаковали Измаильский район Одесской области примерно в течение 3 часов.

К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, скончался в больнице.

Искренние соболезнования родным и близким,

– написал глава ОВА.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Оккупанты повредили объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания и агропредприятия.

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