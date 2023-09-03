Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты, конечно, не сообщают, к чему они готовятся. Однако, судя по анализам, россияне уверены, что массированные ракетные удары были эффективными. А они просто не успели полностью выполнить задание.

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Будут ли массированы ракетные удары осенью и зимой

Как отметила Гуменюк, вполне вероятно, что российские оккупанты продолжат наносить массированные ракетные удары по Украине. У них есть ракетный запас и они могут его пополнять.

Надо сознательно подходить к возможным угрозам. Они не обязательно сбудутся, но они возможны. Объективно говоря, ракетный запас у них есть. И возможность пополнять его тоже есть. Оккупанты имеют и воздушные, и морского базирования ракетоносители,

– заметила Гуменюк.

Все факты утверждают, что оккупанты могут прибегнуть к таким атакам. Также они постоянно ищут новые способы воздействия и давления. Украинские военные тщательно отслеживают и готовятся к защите от этих угроз.

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Ракетные обстрелы Украины: коротко