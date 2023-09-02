Россия 30 августа совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину, запустив 28 крылатых ракет и 16 беспилотников. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины были уничтожены почти все вражеские цели.

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Успешная работа ВСУ

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев лично встретился с личным составом мобильной огневой группы по противовоздушной обороне, действующей на Киевском направлении. Во время воздушной атаки эти воины сбили с переносного зенитно-ракетного комплекса "Стингер" российскую крылатую ракету Х-101.

Последствия ее попадания были бы ужасающими как для гражданского населения, так и для объектов критической инфраструктуры,

– подчеркнул командующий.

Сами военные уверяют, что не простили бы себе, если бы "пропустили" эту ракету. Кроме нее, за последние две недели им также удалось сбить еще и "Шахед". Генерал-лейтенант рассказал, что наградил воинов наградами "За мужество и победу".

Украинские силы отработали по вражеской крылатой ракете: видео

Россия продолжает атаковать Украину "Шахедами" и крылатыми ракетами