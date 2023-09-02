Росія 30 серпня здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, запустивши 28 крилатих ракет та 16 безпілотників. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони України були знищені майже всі цілі ворожі цілі.

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Успішна робота ЗСУ

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв особисто зустрівся з особовим складом мобільної вогневої групи з протиповітряної оборони, яка діє на Київському напрямку. Під час повітряної атаки ці воїни збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" російську крилату ракету Х-101.

Наслідки її влучення були б жахливими як для цивільного населення, так і для об’єктів критичної інфраструктури,

– наголосив командувач.

Самі військові запевняють, що не пробачили б собі, якби "пропустили" цю ракету. Окрім неї, за останні два тижні їм також вдалося збити ще й "Шахед". Генерал-лейтенант розповів, що нагородив воїнів відзнаками "За мужність та звитягу".

Українські сили відпрацювали по ворожій крилатій ракеті: відео

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