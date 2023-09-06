Из-за падения обломков российской ракеты произошел пожар на территории гипермаркета. Предварительно – люди не пострадали.
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Гипермаркет должны были открыть через 2 месяца
Здание было закрыто для ремонта. Впрочем, сгорели две единицы техники, а взрывная волна повредила окна и фасад.
Как напоминают СМИ, в марте 2022 года во время временной оккупации Киевщины этот гипермаркет россияне расстреляли из танков. Его почти отремонтировали и должны были открыть через два месяца.
Обломки ракеты повредили гипермаркет в Киевской области / Фото "Киев24"
Последствия падения обломков ракеты в Киевской области: смотрите видео
Ночной обстрел: подробности
- В КГВА сообщили, что российские оккупанты нанесли комбинированную атаку по Украине. По Киеву были запущены ракеты другого типа, в частности, баллистического.
- Все враждебные цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По предварительным данным, в Киеве без жертв и разрушений.
- В ГСЧС утром 6 сентября сообщили, что ликвидировали возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты. Жертв и пострадавших не обнаружено.
- В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что противник нанес удар по Украине ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Всего было зафиксировано 33 вражеских воздушных целей.
- Оккупанты выпустили 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса, 1 баллистическую ракету "Искандер-М" и 25 "Шахедов". Все ракеты были сбиты.
- Кроме того, защитники неба обезвредили 15 из 25 дронов-камикадзе типа "Шахед".
- На Юге россияне дронами атаковали Измаильский район в Одесской области. В результате атаки сотрудник агропредприятия, получивший тяжелые ранения, умер в больнице.