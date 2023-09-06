Так, спасатели ликвидировали последствия вражеских обстрелов в регионе. Отметим, что все ракеты, к счастью, удалось уничтожить нашим силам ПВО.

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Последствия российской атаки в Киевской области

Как рассказали спасатели, 6 сентября было ликвидировано возгорание на территории торгового предприятия, возникшее в результате падения обломков вражеской ракеты.

Жертв и пострадавших не обнаружено,

– отметили в ГСЧС.

Что происходит на месте падения обломков ракеты в Киевской области / фото ГСЧС

Массированная атака Украины 6 сентября: что известно