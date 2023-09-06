Это очередная ракетная атака врага на мирный город с целью убить гражданское население и разрушить инфраструктуру. И снова атака не простая, а комбинированая.

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Что известно о ракетной атаке Киева

Как рассказали в КГВА, предварительно, атака была из района Саратовской области. Из самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

Отмечается, что одновременно по Киеву были запущены ракеты и другого типа, вероятно – баллистического. К счастью, все вражеские цели, двигавшиеся в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО.

По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений. Берегите себя и родных, не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. И искренне благодарите воинов ПВО, Силы обороны за чистое небо и спасенные жизни!

– отметили в КГВА.

Враг ударил по Одесщине

В Одесской ОВА сообщили, что 6 сентября также в течение почти трех часов террористы атаковали Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками. К сожалению, один человек погиб. Сотрудник агропредприятия, который получил тяжелые ранения, скончался в больнице.

Известно, что в нескольких населённых пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Повреждены объекты припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры: элеваторы, административные здания, агропредприятия.

Предыдущая массированная атака Киева

Напомним, что ночью 30 августа враг нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными дронами. Всего было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенных из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспия и района Энгельса. 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" из южного и северного направлений.

По маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 43 воздушных целей в пределах Киевской, Черкасской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей: