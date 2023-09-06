Украинцев просят находиться в укрытиях. На столицу еще идут ракеты, сообщает 24 Канал.

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Взрывы в Киеве

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в Киеве работает ПВО, поэтому необходимо находиться в укрытиях.

На столицу еще идут ракеты,

– написал он.

По данным очевидцев, раздалось около 10 взрывов по всей области.

Кстати, в КОВА также предупреждали о ракетной опасности. Там заявляли, что силы ПВО уже работают.

"Не снимайте работу ПВО и не выкладывайте в сеть. Не игнорируйте воздушную тревогу. Позаботьтесь о собственной безопасности - находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен", - подчеркнули в КОВА.

По состоянию на 6:10 во всех областях, где объявлена воздушная тревога, проводится доразведка воздушного пространства. Если новых целей не выявят – ожидаем отбой.