Далее в Воздушных силах подчеркнули: есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Следует находиться в безопасных местах и не фиксировать работу ПВО, которое будет уничтожать вражеские воздушные цели.
Стоит прочитать Будет новое производство нашего оружия, – Зеленский обратился к украинцам
Воздушная тревога ночью 6 сентября: что происходило
В 04:23 Воздушные силы Украины проинформировали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. И одновременно призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия!
В то же время на Востоке Украины во всех областях объявили воздушную тревогу. А буквально через 20 минут тревогу объявили в Киеве, Киевской области и еще в нескольких областях вокруг. Воздушные же силы написали:
Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!
Заметим, этой же ночью Одесская область, в частности Измаильский район, подверглись атакам дронов-камикадзе типа "Шахед". В регионе активно работали силы ПВО. О последствиях официальных сообщений пока что не было.