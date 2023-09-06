Далее в Воздушных силах подчеркнули: есть ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Следует находиться в безопасных местах и не фиксировать работу ПВО, которое будет уничтожать вражеские воздушные цели.

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Воздушная тревога ночью 6 сентября: что происходило

06:00 Есть первая информация по ночной атаке по Одесской области дронами: в ОВА написали, что погиб человек, также в нескольких населенных пунктах зафиксированы разрушения и пожары. Тем временем в Киеве продолжает работать ПВО. По сообщению мэра Виталия Кличко, на столицу еще идут ракеты.

05:50 КГВА предупредила киевлян, что в столице работает ПВО.

05:44 Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для Киевской области и Киева.

05:38 Во всей Украине – воздушная тревога! Находитесь в безопасных местах!

05:33 Воздушная тревога в Черновицкой области. Угроза с направления Винницкой. Воздушные силы заявили об опасности для Умани!

05:23 Тревога в Хмельницкой области. Мониторы пишут, ракеты угрожали Черкасской, Полтавской, Кировоградской областям. Однако они маневрируют и изменяют вектор движения довольно часто.

05:12 Черкасская ОВА сообщила о повышенной ракетной опасности в регионе!

05:02 Воздушная тревога уже на всей территории Украины, кроме Запада. Ракеты маневрируют в украинском воздушном пространстве.

В 04:23 Воздушные силы Украины проинформировали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. И одновременно призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия!

В то же время на Востоке Украины во всех областях объявили воздушную тревогу. А буквально через 20 минут тревогу объявили в Киеве, Киевской области и еще в нескольких областях вокруг. Воздушные же силы написали:

Ракетная опасность в областях, где объявлена тревога! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!

Заметим, этой же ночью Одесская область, в частности Измаильский район, подверглись атакам дронов-камикадзе типа "Шахед". В регионе активно работали силы ПВО. О последствиях официальных сообщений пока что не было.