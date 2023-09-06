Далі в Повітряних силах наголосили: є ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Потрібно перебувати в безпечних місцях та не фіксувати роботу ППО, яке знищуватиме ворожі повітряні цілі.
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Повітряна тривога вночі 6 вересня: що відбувалося
О 04:23 Повітряні сили України проінформували про загрозу пусків крилатих ракет із літаків Ту-95МС з північно-східного напрямку. Й водночас закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття!.
У цей же час на Сході України в усіх областях оголосили повітряну тривогу. Та буквально через 20 хвилин тривогу оголосили в Києві, Київській області та ще кількох областях навколо. А Повітряні сили написали:
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!
Зауважимо, цієї ж ночі Одеська область, зокрема Ізмаїльський район, зазнали атаки дронів-камікадзе типу "Шахед". У регіоні активно працювали сили ППО. Про наслідки офіційних повідомлень наразі не було.