Український лідер розповів, що два дні провів на Донбасі та у Запорізькій області. Президент відвідав 13 бойових бригад, інформує 24 Канал.

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Зеленський розповів, що поспілкувався з комбригами та комбатами, а також – нагородив воїнів.

До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми,

– заявив президент, показуючи дошку з шевронами.

Також український лідер заявив, що подякував бойовим медикам. Президент зауважив: велика гордість – це воїни, які повертаються після поранень на позиції до своїх побратимів. Зеленський додав, що усі запити від українських героїв будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників.

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Президент наголосив, що буде виробництво української зброї. Для цього окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити, зробимо.